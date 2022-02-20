Модель без пуш-ап: Дакота не скрыла полные ножки и татуировки, вальяжно гуляя в бикини по пляжу

Звезда вместе со своим возлюбленным клипмейкером Федором Белогаем отдыхает на Бали.

Рита Дакота недавно взбудоражила своих поклонников новостью – певица сообщила в личном блоге, что расстается со своим бойфрендом клипмейкером Федором Белогаем.

По словам артистки, их разлад случился на Бали, куда они отправились вместе отдыхать. Подкосил их коронавирус, во время которого они решили жить порознь.

Однако чуть позже пара помирилась и сейчас отлично проводит время вместе, осматривая местные достопримечательности и нежась на живописных пляжах райского местечка.

Рита Дакота показала публике фигуру, выложив в Instagram видео своей вальяжной прогулки вдоль линии океана. Знаменитость блеснула своими татуировками и не скрыла от глаз почитателей накаченного пресса и полных красивых ножек. Певица выбрала скромную модель бикини без пуш-ап.

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