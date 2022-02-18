Рита Дакота рассталась с Федором Белогаем после двух лет отношений

Певица Рита Дакота рассталась со своим молодым человеком Федором Белогаем. Об этом сама девушка и ее бывший возлюбленный подробно рассказали в соцсетях 17 февраля.

По словам звезды, роман, казавшийся идеальным, дал трещину во время недавнего зимнего отпуска, когда пара уехала отдыхать на Бали, и оба заразились коронавирусом. Карантин молодые люди провели порознь, а после решили расстаться.

Разрыв произошел без скандалов, если не считать того, что некоторые поклонники Дакоты решили, будто она просто пиарится на своих отношениях перед грядущими концертами.

«Мы с Федей сейчас прошли один из самых острых периодов своей жизни. И он сильно шире, чем просто разлад отношений. Мы раскопали внутри себя столько боли, страхов и травм, о существовании которых не догадывались. Это огромная точка роста для каждого из нас», — отметила Рита. «Как недавно выразилась моя гениальная женщина: «Любовь — это дар, но отношения — это труд», — написал в Instagram Федор.

Напомним, эти двое встретились в 2018 году, когда Белогай участвовал в съемках клипа Дакоты. Девушка как раз развелась со своим мужем-певцом Владом Соколовским и искала поддержки в жизни. Новый бойфренд стал не только духовной опорой для артистки, но и хорошим другом ее маленькой дочери Мии. Оба возлюбленных писали десятки постов о том, как они счастливы друг с другом, но, по всей видимости, эта любовь была временной.

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