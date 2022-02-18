«Нас мрачно размотало»: Федор Белогай помирился с Ритой Дакотой

Среди последних Stories личного микроблога модели и специалиста по йоге Федора Белогая появились подробности взаимоотношений с певицей Ритой Дакотой. Знаменитости снова сошлись.
Напомним, еще недавно Рита Дакота говорила о своем расставании с Федором Белогаем. Артистка поделилась подробностями ссоры с избранником. Пара перестала понимать друг друга на Бали.
Однако вскоре сам Федор Белогай заявил о примирении с исполнительницей.
«Если к сути, то нас мрачно размотало. Мы ребята не из слабых, но тут все навалилось разом: усталость, бытовуха, работа, перелеты, карантин, болезнь», — написал в своем Instagram клипмейкер.
Белогай отметил, что нашел способ улучшить свои отношения с Дакотой. Поэтому знаменитости дали друг другу еще один шанс.
«Мы, очевидно, очень любим друг друга и хотим быть вместе, поэтому принимаем волевое решение беречь нашу любовь», — добавил Федор.
Напомним, Дакота и Белогай познакомились во время съемок клипа артистки на песню «Новые линии».
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