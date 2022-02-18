«Нас мрачно размотало»: Федор Белогай помирился с Ритой Дакотой

Ранее певица заявляла о расставании с клипмейкером.

Среди последних Stories личного микроблога модели и специалиста по йоге Федора Белогая появились подробности взаимоотношений с певицей Ритой Дакотой. Знаменитости снова сошлись.

Напомним, еще недавно Рита Дакота говорила о своем расставании с Федором Белогаем. Артистка поделилась подробностями ссоры с избранником. Пара перестала понимать друг друга на Бали.

больше по теме Рита Дакота рассталась с Федором Белогаем после двух лет отношений Разрыв пары произошел во время отпуска на Бали.

Однако вскоре сам Федор Белогай заявил о примирении с исполнительницей.

«Если к сути, то нас мрачно размотало. Мы ребята не из слабых, но тут все навалилось разом: усталость, бытовуха, работа, перелеты, карантин, болезнь», — написал в своем Instagram клипмейкер.

Белогай отметил, что нашел способ улучшить свои отношения с Дакотой. Поэтому знаменитости дали друг другу еще один шанс.

«Мы, очевидно, очень любим друг друга и хотим быть вместе, поэтому принимаем волевое решение беречь нашу любовь», — добавил Федор.

Напомним, Дакота и Белогай познакомились во время съемок клипа артистки на песню «Новые линии».

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