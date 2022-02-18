«Милахи»: Рита Дакота показала подросшую дочь от Влада Соколовского

В одной из последних публикаций личного микроблога певицы Риты Дакоты появилась запись, в которой знаменитость показала обеденный перерыв с малышкой Мией. Примечательно, что поклонники заметили внешние изменения в дочери артистки.

Рита Дакота после переживаний из-за проблем в отношениях с клипмейкером Федором Белогаем снова заулыбалась. Дочь исполнительницы тоже переживала из-за ухода избранника родительницы. Но теперь Мия Соколовская радуется и даже готова устроить сражение за горячий круассан.

Рита запечатлела, как ее дочь во время перекуса пыталась отобрать у нее свежую выпечку. Хитрая Мия подросла и стала понимать, где и как можно обойти свою маму.

«Мы всегда деремся за горячие круассаны. А вы за что?» — поинтересовалась Рита в комментариях под роликом.

Поклонники Дакоты посмеялись над борьбой певицы и ее дочки. Также они отметили, что Мия подросла и стала выглядеть гораздо взрослее:

«Какие же вы лучезарные», «Красотки две», «Милахи», «Мия так выросла!»,«Ну какие сладкие девочки».

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