«Источник негатива будет подавлен»: Омаров впервые высказался о конфликте Бородиной с Бузовой

Курбан Омаров отправился в Италию вместе со своей новой возлюбленной Анастасией Кудряшовой, женой футболиста сборной России по футболу.

Пока пара штурмовала модные бутики Милана и наслаждалась красотами города, фолловеры буквально засыпали бизнесмена вопросами. Их волновало то, что он думает по поводу конфликта его бывшей жены Ксении Бородиной с Ольгой Бузовой. Курбан не выдержал и дал свой краткий комментарий в инстаграме.

«Во-первых, эта ситуация меня никак не касается, а во-вторых, мне понятия не позволяют лезть в женские разборки. Там все взрослые – сами разберутся, им не привыкать. Правда есть одно «но»: я спокоен пока моя дочка счастлива. В противном случае источник негатива будет подавлен. Так что будьте внимательны с ней и ее окружением», — высказался Омаров.

Напомним, на днях Ольга Бузова жестко высказалась в адрес Ксении Бородиной, вспомнив все былые обиды на «Доме-2». Бородина молчать не стала. Телезвезда рассказала, как Бузова «ходила по головам» ради личной выгоды.

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.