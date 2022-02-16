«Кинула всех в последний момент»: Бородина эмоционально ответила на обвинения Бузовой

Ведущие «Дома-2» продолжают спорить, кто из них повел себя некрасиво во время перестановок на знаменитой телестройке.

Ксения Бородина публично ответила бывшей коллеге по «Дому-2» Ольге Бузовой на ее обвинения в отсутствии коллегиальной этики.

Напомним, Ольга написала в своих сториз, что за 17 лет совместной работы Ксения никогда не критиковала ее в лицо, но за глаза говорила много гадостей. А финалом такого отношения стало то, что Бородина продолжила вести шоу в паре с бывшим молодым человеком Бузовой Давидом Манукяном, хотя якобы знала, что его приглашение в проект — это месть ушедшей ведущей. Сама певица отметила, что не стала вести передачу вместе с бывшим ухажером Ксении Михаилом Терехиным, потому что знала, что коллеге это будет неприятно.

На следующий день после этих откровений Бородина тоже вышла в сториз и дала резкий ответ на претензии Бузовой.

«Обожаю», когда люди строят из себя жертву. Все кругом *** (испражнения. — Прим. авт.), они святые, — иронично отметила Ксения. — Ты забыла написать, как всю дорогу говорила всем продюсерам, что хочешь вести одна программу, что тебе никто не нужен. Как я тебе предложила пойти на ТНТ, чтобы попытаться разрулить ситуацию, поговорить о нашей программе, а ты сказала: «Да все ок, переходим на «Ю», а сама за моей спиной побежала к генеральным и договорилась, что кинешь «Дом-2» ради новой программы! Никто не против, надо идти вперед, и это нормально. Только не по головам!» «Никому с тобой комфортно не было на работе. Задай себе вопрос, почему. Хотя тебе все всегда помогали. Особенно Влад, а ты вечно его унижала, всем ставя условия, что работать хочешь без него в кадре! Ты же святая! Терехина не ведущим, а участником звали, и разрулила этот вопрос я, а не ты, сказав, что уйду с работы навсегда!» «Даву позвали продюсеры. Сказали, это наш новый ведущий. Этими вопросами я не рулю точно. Но уходить с работы из-за тебя, которая кинула всех в последний момент, я точно была не готова! И поверь, мне тоже люди передавали (которые с тобой жили), как люто ты меня ненавидишь, но ничего страшного».

Бородина добавила, что никогда не набивалась в подруги к Бузовой, ведь дружба с ней требует постоянного восхваления и восхищения певицей. Ксения подчеркнула, что тоже относилась к своей соведущей, как к коллеге, однако помогла ей поддержкой и советами во время развода. Когда же сама Бородина развелась, то не дождалась от Бузовой даже коротенького смс.

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