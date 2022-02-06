На стиле: Муцениеце в брючном костюме цвета сочной травы и на шпильках отметилась на публике

Бывшая жена Павла Прилучного появилась на спортивном канале в элегантном образе.

Агата Муцениеце является известной актрисой. Многим она полюбилась после съемок в «Закрытой школе». Потом Агата также снялась в картине «Тобол».

Актриса длительное время была счастлива в браке с Павлом Прилучным и даже подарила ему двоих детей: Тимофея и Мию. Но два года назад пара рассталась. Примечательно, что после случившегося артистка стала чаще сниматься в новых проектах и даже похудела.

больше по теме Без макияжа и укладки: Муцениеце в стеганом пуховике с плюшевым мехом похвасталась лифтолуком Актриса не побоялась предстать в своем повседневном образе перед соседями.

Для Муцениеце большим шагом стало участие в шоу «Ледниковый период». Она заняла третье место в этом проекте. После такого успеха ее позвали на спортивный канал, где обсуждали Олимпийские игры в Пекине.

Для таких съемок актриса облачилась в костюм цвета сочной травы и шифоновую блузку ультрамаринового цвета. Струящиеся широкие брюки визуально сделали ее еще стройнее.

Агата повстречала спортсменку и тренера Лидию Гавриловну. Они даже вместе сняли видео для «ТикТока», где по очереди дефилировали перед камерой.

Мне так приятно, я познакомилась с Ладией Гавриловной! Смотрите, какая потрясающая!» — заявила звезда.

«Я рада, что я сегодня с такой красивой девочкой Агатой!» — отметила спортсменка.

Поклонники восхитились элегантным образом актрисы. Муцениеце получила массу комплиментов. «Вы прекрасна», «Какой роскошный лук», «Вам так идет зеленый цвет», «Агата, прям светская дама», «Безумно нравятся ваши образы», — прокомментировали пост подписчики.

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