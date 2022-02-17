«Надо же было такой красивой родиться!»: Муцениеце нарядила дочку Прилучного в трикотажное платье цвета айвори

Агата Муцениеце уже давно снимается в кино. Она не скрывает, что долго ждала нового витка в карьере. После свадьбы с Павлом Прилучным актриса родила сына Тимофея, а потом — дочку Мию.

После декретного отпуска она постепенно вернулась к работе. Но в 2020 году супруги развелись. Для артистки это было очень сложным решением. Но в итоге она осталась в дружеских отношениях с экс-мужем, а ее карьера пошла в гору.

больше по теме Стильно утеплилась: Муцениеце в стеганом пуховике цвета фольги прогулялась по лесу Бывшая жена Павла Прилучного проводит отдых в детокс-клинике.

Теперь Агата снимается в новых фильмах и ведет шоу «Голос. Дети». Она стала чаще покупать себе бредовые наряды и выходить в свет. А вот накануне актриса вернулась из детокс-клиники, где неделю отдыхала. Она была рада увидеть повзрослевшего сына и назвала его главной любовью.

Утром 17 февраля Муцениеце накормила необычным завтраком дочку. Примечательно, что ей уже пять лет. Для нее актриса утроила съемку. В детской комнате прошла фотосессия. малышке сделала высокий хвост и локоны.

«Да, надо же было такой красивой родиться! Миюша! Какая ты красотка! Невероятно!» — заявила звезда.

Перед камерой Мия позировала в трикотажном платье цвета айвори и носках. Она держала в руках игрушку. Актриса с нежностью наблюдала за ней. Поклонники восхитились юной моделью. Многие одарили ее комплиментами.

«Ну что за куколка», «Сын в папу пошел, а дочка — ваша копия», «Ну что за принцесса», «Ребенок потрясающий», «Милота такая», «Это классно, любуемся», — прокомментировали пост подписчики.

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале