С длинной косой до талии: Татьяна Навка нарядила дочку в алое платье-трапецию с пайетками

Татьяна Навка является олимпийской чемпионкой по фигурному катанию. Она уже не участвует в соревнованиях, но часто выходит на лед, так как создает красочные шоу.

Более того, ее дочка надежда Пескова занимается этим же видом спорта. Малышка в свои семь лет много тренируется. Она также изучает несколько языков, поет и играет на фортепиано. Но родители стараются делать ее счастливой. Малышка катается на санках и посещает праздники.

19 февраля грандиозную вечеринку устроила певица Жасмин. Она решила организовать запоминающийся праздник для дочки Маргариты, которой исполнилось 10 лет.

На мероприятии собралось много звезд от Филиппа Киркорова до Юлии Барановской. На этот раз Навка была в юбке миди со стразами и рубашке оверсайз. А вот Надежду она нарядила в алое платье-трапецию с пайетками и босоножки.

Малышка была с длинной косичкой до пояса. Кроха обняла именинницу, которая была в небесно-голубом платье с пышной юбкой. Дети много играли и веселились. Кульминацией праздника стал огромный торт, который появился из декорации в виде цветка с распустившимися лепестками.

Поклонники осыпали кроху комплиментами. «Какая она красивая», «Надя просто маленькая леди», «Кратища какая», «Платье изумительное», «Малышка Надя такая красивая», «Очень крутой праздник», «Детки счастливы», — стали писать пользователи Сети.

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