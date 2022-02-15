Муж в ярком пуховике, а Надя — в комбинезоне: Навка запечатлела Пескова с дочкой на прогулке

Фигуристка решила похвастаться тем, как они насладились снежной погодой.

Татьяна Навка уже давно не участвует в соревнованиях. В свое время она стала олимпийской чемпионкой в фигурном катании. Теперь спортсменка создает красочные ледовые шоу.

Также она дает советы дочке Надежде, которая пошла по ее стопам и занимается фигурным катанием. Уже шесть лет Навка счастлива в браке с Дмитрием Песковым. Порой муж появляется с ней на светских раутах.

Обычно Навка предпочитает проводить выходные с семьей. И хоть ее часто зовут на съемки, на днях она устроила прогулку возле дома.

Фигуристка запечатлела, как Песков в пуховике-дутике канареечного цвета и вязаной шапке с тон покатал дочку на ватрушке. Надежда тоже утеплилась. Она предстала в белом пуховом комбинезоне с узором. Малышка была в восторге от катания на ватрушке.

«Моменты, которые ты будешь помнить всю жизнь!» — заявила Навка.

Поклонники отметили, что у нее получились идеальные выходные. Многие также оценили яркий наряд ее мужа. «Дмитрий Сергеевич, поменял красный цвет на желтый. Скоро быть Весне», «Это точно. До сих пор помню как папа везет на санках в садик», «Вот так зимушка-зима», «Малышка в восторге», «Классные — папа с дочкой! И пусть весь мир подождет!» — прокомментировали кадры подписчики.