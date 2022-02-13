«Модничаю»: Навка в кепи с вуалью и черной водолазке покрасовалась перед камерой

Татьяна Навка является известной фигуристкой. Она уже много лет занимается спортом, но в соревнованиях перестала участвовать. Навка создает красочные и фееричные ледовые шоу, в которых участвует даже ее семилетняя дочка Надежда.

Также фигуристка порой появляется на телевизионных проектах. В последнее время она все чаще проводит вечера в кругу друзей или водит наследницу на праздники.

12 февраля Татьяна решила поделиться своим селфи. Она вышла в свет в монохромном образе. Фигуристка покрасовалась на камеру в водолазке с широким воротом и цепочками, украшающими наряд.

Образ дополнила кепи с вуалью. Спортсменка не забыла про макияж и укладку. Волосы авка собрала в хвост. Глаза подчеркнули пышные ресницы, а вот нюдовая помада придала губам свежести.

«Вечер, суббота. Модничаю!» — написала звезда.

Поклонники восхитились тем, как выглядит фигуристка. Многие осыпали ее комплиментами. «Какой интересный образ», «Очень элегантная», «Вуаль всегда придает загадочности», «Это любимый головной убор Пугачевой», «Какая же вы красивая», «Словно помолодели лет на 10», «Головной убор просто стал изюминкой», «Как хороши, словами не передать», — прокомментировали пост подписчики.

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