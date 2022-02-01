Регина Тодоренко поделилась, что разрешает сыну смотреть мультфильмы «очень избирательно»

Даже в старых диснеевских сказках может быть такое, что вызовет стресс или непонимание у ребенка, отмечает звезда.

Популярная телеведущая Регина Тодоренко поделилась списком того, что они с мужем Владом Топаловым разрешают смотреть своему трехлетнему сыну Майклу.

31-летняя мама уверена, что видеоконтент для маленького ребенка нужно подбирать очень тщательно. Однажды она дала посмотреть своему наследнику добрый мультфильм «Король Лев», и у малыша после этой картины случилась истерика.

«Теперь в нашем доме есть правило: мультфильмы, изначально проверенные родителем, мы смотрим всей семьей по выходным, в долгой дороге, а в самолете — полный карт-бланш. Ко всему видеоряду, который потребляет Михаил, мы относимся с трепетом, очень избирательно», — пишет Тодоренко в Instagram.

Итак, Майклу можно смотреть мультфильмы «Щелкунчик» 1973 года, сказки Пушкина и народные сказки, «Бременских музыкантов», «Приключения поросенка Фунтика», «Карлсона», «Кота Леопольда», «Холодное сердце» и, конечно же, «Энканто», в русском дубляже которого участвовала его мать.

А вот диснеевский мультфильм «Бэмби» малышу полагается смотреть только с родителями, потому что там есть травмирующие сцены, которые сразу же нужно пояснить ребенку.

Также звездные мама и папа разрешают сынишке смотреть записи балета, концертов классической музыки, номеров Цирка дю Солей, детских спектаклей и чемпионатов по фигурному катанию. А еще передачу «Галилео» и образовательное кино про природу на Netflix. Все это, по мнению Тодоренко, способствует общему развитию сына и помогает ему определиться с тем, что будет интересно в будущем.

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