«Это супер тренд»: Тодоренко белой мини-юбке и туфлях с гольфами предстала на шоу «Маска»

Регина Тодоренко является известной телеведущей. Однако она уже давно не ведет шоу «Орел и решка». Она снимает свои проекты, а также зачастую участвует в телевизионных передачах.

Мало кто знает, что ранее Регина участвовала в украинской «Фабрике звезд», поэтому изначально она строила карьеру певицы. Теперь зачастую ее зовут в шоу «Маска», где она пытается угадать вокалиста.

Не так давно Тодоренко вернула из отпуска. Она не скрывает, что обладает нестандартной фигурой. Однако телеведущей умело маскирует изъяны фигуры. Примечательно, что 9 февраля возобновились съемки шоу «Маска». Для такого случая она выбрала модный образ. Регина облачилась в белый костюм с мини-юбкой. Образ дополнили туфли на толстой подошве и яркие гольфы.

Поклонники восхитились тем, как выглядит Регина. Многие осыпали ее комплиментами. «Какой шикарный образ!», «Прикольно выглядишь», — стали писать подписчики. А для сайта Teleprogramma.pro ее лук оценила стилист Лена Червова.

«Туфли у нее модные. Это супер тренд — на массивной платформе с широким каблуком в стиле Версаче. То что она надела их с гольфами — это фишка, прикол и так носить всем не нужно. Это история для съемки или fashion-выхода. В повседневной жизни если бы она надела этот костюм без гольфов, то было бы уместно. Эти гольфы придают дерзости образу. Мне нравится ее костюм. Мини-юбка тоже сейчас актуальна и для ее фигуры смотрится органично. Я бы ее футболку заправила, в ее случае, тогда бы смотрелось аккуратнее. Но у Регины такая фигура, что такой способ носить футболку уместен. А если она жакет снимать не будет, то футболку можно заправить, а если снимать жакет будет, то футболка на выпуск для нее — классно», — высказалась эксперт.

Справка Teleprogramma.pro:

Лена Червова — стилист и телеведущая. Ее аудитория в Instagram насчитывает более полумиллиона человек, помощью своих постов и авторского курса она помогает заполучить уверенность любой девушке. Также она была ведущей на телеканале «Пятница» и выступала в качестве народного стилиста в программе на первом канале «Модный приговор».

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале