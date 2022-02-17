И это десятки тысяч долларов: Тодоренко рассекретила настоящие гонорары телеведущих

Известная телеведущая решила открыто сказать, сколько зарабатывают ее коллеги на ТВ.

Регина Тодоренко прославилась, когда стала вести шоу «Орел и решка». Она не скрывает, что тогда у нее начался новый виток в жизни. Вскоре артистка стала вести свои шоу в «Регина+1», а потом стала членом жюри в шоу «Маска».

Мало кто знает, что она была участницей украинской «Фабрики звезд», поэтому звезда может похвастаться вокальными данными. Теперь она также пытается стать актрисой.

Накануне Тодоренко пообщалась с поклонниками. Ее спросили, сколько платят на телевидении. Она решила откровенно рассказать, какие гонорары у телеведущих. Ее слова многих удивили.

Так, она не стала утаивать, что сначала многие работают бесплатно. Нужно себя зарекомендовать. Но уже за стажировку платят около 500 долларов. Именно столько она получала за один съемочный день в начале карьеры.

Также Регина поделилась, что ведущие с опытом и экспертным мнением получают уже от 3 до 5 тысяч долларов. А вот настоящие профессионалы, с огромным кредитом доверия, получают уже больше 10 тысяч долларов. Она показала, какими могут быть и рекламные контракты, когда звезды могут получать и 50, и 150 тысяч долларов за свою работу.

Добавим, что ранее открыто рассказал о своем заработке Андрей Малахов. Он тоже начинал работать бесплатно и просто был помощником, принося кофе на съемочную площадку. Потом телеведущий имел баснословные гонорары.

«На Первом я получал в месяц $50 000 (более 3 млн руб. ). Познер получал больше, Иван Ургант получал больше», — делился он в шоу «Осторожно, Собчак!».

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