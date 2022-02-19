«А у нас шопинг!»: Лиза Галкина в длинной дубленке цвета мокко и кожаных брюках щегольнула в замке

Не только Алла Пугачева принарядилась для похода за подарками.

Алла Пугачева уже давно не выступает на сцене. Она предпочитает все свободное время посвящает семье. Недавно к певице в гости приезжали Кристина Орбакайте и внук Дени Байсаров. Также начались каникулы у двойняшек Лизы и Гарри. Порой с малышами играет муж Примадонны Максим Галкин. Но в последнее время все чаще с ними проводит время артистка. Она также стала регулярно выходить в свет.

19 февраля Пугачева решила отправится за покупками. С собой она вязала дочку, чтобы вместе выбрать подарки. Даже плохая погода в Москве их не остановила. На этот раз певица отметилась в плюшевой шубке бледно-зеленого цвета.

Такие наряды Тедди из натуральной шерсти считаются люксовыми. А вот Лиза покрасовалась в замке перед папой в длинной дубленке цвета мокко, кожаных брюках и ботинках.

«А куда это вы?» — спросил Галкин. «А у нас шопинг! Мы подарки покупаем вам на 23 февраля», — выдала все планы Лиза. «Оу, так это сюрприз! Девочки по магазинам пошли!» — восхитился артист. «Никому не рассказывай», — попросила Алла Борисовна.

Поклонники были очарованы маленькой дочкой пары. Многие отметили, что у нее стильные наряды. «Боже, какие стиляги», «Красивые девочки! Такие милые! Алла Борисовна прекрасна, Лиза невероятная», «Какой у Лизы роскошный наряд», «Очень классная кроха!», «Я не видела таких модных деток ни у кого», «А Лиза скоро маме фору даст», — прокомментировали пост подписчики.

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