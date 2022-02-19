«Это было так странно»: мама Кайли Дженнер рассказала о ее вторых родах

Крис Дженнер рассказала о вторых родах своей дочери Кайли Дженнер. Бабушка призналась, что считает своего внику очень милым. Также она рассказала, что он копия старшей дочери модели.

«Я была в больнице, когда он родился, там были я, Кайли и Трэвис. Когда он появился, мне показалось, что это родилась Сторми», — рассказала Крис Дженнер на шоу Эллен ДеДженерес.

больше по теме Кендалл Дженнер показала, как оставаться модной в самых простых вещах Американская модель продемонстрировала образ в стиле кэжуал.

Также мама Кайли Дженнер рассказала, что 2 февраля, когда родился ребенок, является магическим числом.

«Ее друг подарил ей ожерелье с этим номером, и она носила его, когда была беременна … это было так странно, потому что мы не знали точной даты, когда появится малыш», — поделилась Крис.

Кайли Дженнер и Трэвис Скотт назвали сына Вулф Вебстер. Пара вместе с 2017 года. В 2018-м у них родился первенец — дочь Сторми.

Смотрите также

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.