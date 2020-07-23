Крис Дженнер неожиданно отреагировала на оскорбления от Канье Уэста

Похоже, что неадекватные посты в Twitter кандидата в президенты США Канье Уэста изрядно достали его тещу, Крис Дженнер. Мама Ким Кардашян решила нарушить молчание и хоть как-то ответить на оскорбления от своего зятя.

Бизнесвумен выложила в свой личный аккаунт в Instagram story с аппетитными пончиками, посыпанными сахарной пудрой, при этом на заднем плане играла музыка.

Напомним, ранее Уэст назвал свою тещу «Крис Чен Ын», а также заявил, что намерен подать на развод с Ким Кардашян. При этом он сдобрил этот негатив ложкой меда, отметив, что скоро выпустит новый альбом.

Однако его родные и близки совсем не радуются предвыборным амбициям певца, а журналисты даже выяснили, что желание стать президентом у Уэста возникло исключительно благодаря психическому расстройству, с которым вскоре будут разбираться специалисты, сообщает Daily Mail.