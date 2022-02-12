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Кайли Дженнер раскрыла имя новорожденного сына

Поклонники были не правы в своих догадках.

Кайли Дженнер раскрыла имя новорожденного сына
Кайли Дженнер. Фото: globallookpress.ru

Кайли Дженнер раскрыла имя новорожденного сына. Ребенка назвали Вулф Вебстер, об этом модель рассказала в своем Instagram.

Скрин stories Кайли Дженнер
Скрин stories Кайли Дженнер: instagram.com/kyliejenner

Ранее поклонники подозревали, что мама Кайли Дженнер раскрыла имя второго ребенка модели. Частое упоминание производных от слова «ангел» друзьями и родственниками Кайли заинтересовало фанатов. Они были уверены, что малыша назвали Энджелом.

2 февраля модель Кайли Дженнер стала мамой во второй раз. Кайли Дженнер вместе с рэпером и продюсером Трэвисом Скоттом с 2017 года. В 2018-м у них родился первенец — дочь Сторми.

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