Кайли Дженнер раскрыла имя новорожденного сына. Ребенка назвали Вулф Вебстер, об этом модель рассказала в своем Instagram.
Ранее поклонники подозревали, что мама Кайли Дженнер раскрыла имя второго ребенка модели. Частое упоминание производных от слова «ангел» друзьями и родственниками Кайли заинтересовало фанатов. Они были уверены, что малыша назвали Энджелом.
2 февраля модель Кайли Дженнер стала мамой во второй раз. Кайли Дженнер вместе с рэпером и продюсером Трэвисом Скоттом с 2017 года. В 2018-м у них родился первенец — дочь Сторми.
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