«Это такой позор»: американский фигурист осудил Александру Трусову за неспортивное поведение

Американский фигурист Адам Риппон осудил Александру Трусову за неспортивное поведение. 17-летняя фигуристка не смогла сдержать эмоций после проката произвольной программы и экспрессивно отреагировала на то, что ей не удалось взять золото Олимпиады.

«У всех есть золотая медаль, а у меня нет! Я ненавижу спорт! Я больше никогда не выйду на лед!» — не сдерживая слезы, кричала Александра.

Адам Риппон заявил, что спортсменам не позволительно такое поведение. Также американский фигурист остался не самого хорошего мнения и о прокате Трусовой.

«Это такой позор. Огромное количество народа смотрело, как девочка рыдает, не хочет идти на подиум, потому что думает, что должна была стать первой. Ее поведение было таким же плохим, как и ее катание», – заявил Риппон в Twitter.

Российские фигуристки-одиночницы выступили с произвольной программой на Играх в Пекине. По результатам оценок жюри победительницей соревнований стала Анна Щербакова. Серебро взяла Александра Трусова. Она стала первой фигуристкой, которая выполнила пять четверных прыжков.

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