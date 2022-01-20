Камила Валиева и Александра Трусова получили свою экипировку для Олимпиады в Пекине

Анна Щербакова пока не забрала форму.

В предверии зимней Олимпиады-2022 фигуристки Камила Валиева и Александра Трусова приехали в экипировочный центр за личной формой.

Сообщается, что действующая чемпионка мира Анна Щербакова свой комплект не забрала. Фигуристка получит форму позже.

Вместе с чемпионкой Европы 2022 года Камилой Валиевой и бронзовым призером ЧЕ Александрой Трусовой форму для Олимпиады в Пекине получили Дарья Павлюченко и Денис Ходыкин.

Среди танцевальных дуэтов в экипировочном центре оказались Александра Степанова и Иван Букин, Елизавета Худайбердиева и Егор Базин, а также Виктория Синицина и Никита Кацалапов. Об этом сообщили на matchtv.ru.

Отметим, что экипировкой обзавелась и Елизавета Туктамышева. Спортсменка не попала в состав сборной России на чемпионат Европы в Таллине. Однако на олимпиаде в Пекине она числится первой запасной.

Вместе с Елизаветой Туктамышевой форму забрали Евгений Семененко, Дмитрий Козловский, Анастасия Мишина, Александра Бойкова и Александр Галлямов.

Окончательный состав сборной для выступлений на Олимпиаде в Пекине утвердят на сборах в Красноярске.

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