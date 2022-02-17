«Получили пощечину, но до сих пор здесь»: американец Риппон призвал выгнать россиян из Пекина

По словам бронзового призера игр 2018 года в Пхенчхане, в нашей стране по-прежнему есть допинговые нарушения.

Бронзовый призер Олимпиады в корейском Пхенчхане 2018 года американский фигурист Адам Риппон призвал немедленно отстранить сборную России от зимних игр в Пекине. Такое заявление он сделал после допингового скандала с фигуристкой Камилой Валиевой.

«Олимпийский комитет России необходимо сурово наказать. Они получили пощечину, но до сих пор здесь. Они соревнуются под другим флагом, но у них по-прежнему есть допинговые нарушения, они по-прежнему являются грязными мошенниками!» Адам Риппон

Как отметил Риппон, его очень раздражает сложившаяся ситуация. Он призвал полностью отстранить русских атлетов от соревнований. По словам Риппона, россияне должны проходить все квалификации в жестких условиях. К примеру, тренироваться «в другой части Европы или Северной Америке».

Также он считает, что тестирование на допинг россиян должны проводить европейские и североамериканские допинговые агентства, сообщает Rolling Stone.

Напомним, что в допинг-пробе 15-летней россиянки Камилы Валиевой было найдено запрещенное вещество — триметазидин. Его применяют для профилактики болезней сердца.

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