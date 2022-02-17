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Анна Щербакова: «Я уходила со льда невероятно счастливой от того, что смогла сделать программу»

Фигуристка поделилась эмоциями от своей победы на Олимпиаде.

Анна Щербакова: «Я уходила со льда невероятно счастливой от того, что смогла сделать программу»
Анна Щербакова. Фото: globallookpress.ru

Анна Щербакова поделилась эмоциями от своей победы на Олимпиаде. 17-летняя фигуристка завоевала золото в Пекине. Подопечная Этери Тутберидзе приложила все усилия, чтобы выступить достойно.

«У меня всё получилось во время проката. Я очень старалась. В короткой программе я была очень сосредоточена. В произвольной немного меньше, потому что программа сложнее, но я с ней справилась, а это главное.

Испытываю невероятное счастье от того, что чисто откатала программу. Моей целью было уйти со льда с полным пониманием, что сделала максимум. Сегодня было именно так. Я уходила со льда невероятно счастливой от того, что смогла сделать программу. А радость от того, что произошло после этого, пожалуй, меня ещё не настигла.

Наверное, родные дома переживали больше, чем я, потому что я всё ещё не поняла, что произошло. Хочу сказать большое спасибо родителям, всей семье. Не только за то, что они поддерживали меня, но и за всё то, что они сделали для меня с самых юных лет», — цитирует спортсменку «Чемпионат».

Российские фигуристки-одиночницы выступили с произвольной программой на Играх в Пекине. По результатам оценок жюри победительницей соревнований стала Анна Щербакова. Она набрала 255,95 баллов. Серебро взяла Александра Трусова, Камила Валиева на четвертом месте.

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Александра ТрусоваАнна ЩербаковаКамила ВалиеваОлимпиада 2022фигурное катание