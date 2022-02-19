«Это можно вырезать – сосаться мы не будем»: Хрусталев «помянул» «Игру» после окончания КВН

Телеведущий был одним из членов жюри на 1/8 финала в Высшей лиге, где ведущим выступил Дмитрий Нагиев.

Телеведущий Дмитрий Хрусталев «помянул» недобрым словом шоу «Игра» после окончания КВН. Он был членом жюри на 1/8 финала в Высшей лиги, где ведущим вместо приболевшего Александра Маслякова выступил Дмитрий Нагиев.

«Тезка провел игру блестяще. Признаюсь ему в мужской любви. Это можно вырезать. Сосаться мы не будем». Дмитрий Хрусталев

Певица Пелагея, которая также была среди членов жюри, заметила, что Дмитрий Нагиев прекрасно себя проявил «как новый временный ведущий».

«Временный надо вырезать», — выкрикнул Дмитрий Нагиев.

А вот шоумен Александр Ревва неожиданно сказал, что прошлый ведущий ему нравился куда больше, сообщает «Собеседник».

Напомним, что шоу «Игра» не выходит в эфир с ноября прошлого года. В одном из последних выпусков состоялся скандальный поцелуй прямо на сцене Дениса Дорохова и Александра Панекина. По одной из версий, именно это и стало причиной закрытия шоу. По другой – «Игра» очень напоминала КВН по своему формату.

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