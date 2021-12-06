Дело сдвинулось: стала известна дальнейшая судьба шоу «Игра» на ТНТ

Недавно на ТНТ стартовал новый проект – шоу «Игра». Но в эфире прошли только три выпуска. В одном из них «Камызяки» Денис Дорохов и Александр Панекин в азарте выступления начали по-французски целоваться прямо на сцене.

Позже все тот же Дорохов выбежал на сцену обнаженным. В общем, борьба за 30 млн рублей, которые достанутся команде-победителю идет шла нешуточная. А потом проект пропал. По словам организаторов, съемки были приостановлены из-за распространения коронавируса.

Ранее основатель КВН Александр Масляков высказывал свое мнение по поводу «Игры». Он считает, что авторы шоу срисовали идею с КВН. Ведущий не скрывал, что даже совершил пару важных звонков. Правда, кому – неизвестно.

Теперь же, кажется, дело начало сдвигаться с мертвой точки. Продюсеры «Игры» пришли к договоренности, что проект можно будет выпускать только в видоизмененном формате. И работают над этим. Об этом пишет «Комсомольская правда».

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