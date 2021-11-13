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«Друзья, хорошие новости»: Денис Дорохов озвучил даты первых концертов проекта «Игра»

Шоумен объявил о юмористической новогодней неделе.

«Друзья, хорошие новости»: Денис Дорохов озвучил даты первых концертов проекта «Игра»
Денис Дорохов. Фото: instagram.com/dorokhovdenisofficial/

Шоумен Денис Дорохов в Instagram сообщил о первых концертах проекта «Игра».

Команда "Камызяки"
Команда «Камызяки». Фото: instagram.com/dorokhovdenisofficial/

«Друзья, хорошие новости! С 31.12 по 7.01 пройдет юмористическая новогодняя неделя от Comedy Club Production. Новогодняя ночь с Азаматом Мусагалиевым, первые концерты проекта «Игра», группы USB (Comedy Club) и шоу «Студия Союз» всю неделю будут развлекать вас и жить вместе с вами на берегу Средиземного моря».

Денис Дорохов

Как отметил Денис Дорохов, все концерты состоятся в одном из отелей. Причем вход для постояльцев будет бесплатным.

Напомним, что съемки шоу «Игра» временно приостановлены из-за пандемии. Когда они продолжатся – неизвестно.

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Азамат МусагалиевДенис ДороховКоманда "Камызяки"Средиземное мореШоу "Игра"