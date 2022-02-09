«Это не я предложил»: Денис Дорохов оправдался за скандальный поцелуй на «Игре»

Шоумен Денис Дорохов в Instagram оправдался за скандальный поцелуй на шоу «Игра».

«Нужно останавливаться с экспериментами, но нет. Как-то мы готовились к шоу «Игра». Шоу «Игра» — запрещенная на территории Российской Федерации юмористическая организация. Слышали, что Дорохов засосался с мужиком. Во-первых, не с мужиком, а с Александром Панекиным. Пусть он тоже хейта словит, а то он единственный в этой ситуации мужиком остался». Денис Дорохов

По словам Дениса Дорохова, он расскажет все как было. «Мы с «Камызяками» придумали номер — танец молодых. Панекин — жених, я — невеста. Платье, лейкопластырь. Не было фишки какой-то. И Александр Панекин говорит: «Давайте мы с Дороховым засосемся». Это не я предложил. И все такие замерли и смотрят на меня. Все ждали, что скажет Дорохов», — заметил шоумен.

Напомним, что шоу «Игра» было приостановлено в прошлом году. Одна из возможных причин — как раз скандальный поцелуй. Другая версия — проект сильно напоминал КВН.

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