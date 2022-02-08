«Обожаю детский смех»: Пригожин заснял подросшую внуку Валерии в принтованном пуховике на прогулке

Валерия уже много лет выступает на сцене. Она счастлива в браке с Иосифом Пригожиным. У пары нет общих детей. Однако у каждого из супругов есть дети от прошлых отношений.

Артистка чаще всего видится со своим младшим сыном Арсением Шульгиным. Он уже сыграл свадьбу с возлюбленной Лианой. А не так давно пара отпраздновала первый день рождения своей дочки Селин.

На днях Валерия провела свой выходной с внучкой. Она с радостью нянчится с крохой. Примечательно, что 8 февраля Пригожин опубликовал трогательное видео.

Он заснял Селин на прогулке. Девочка сидела в коляске, облаченная в принтованный пуховик и шапку. Мама играла с ней, показывая игрушку. Малышка заливалась смехом и улыбалась. Ей нравилось такое внимание.

«Обожаю детский смех. Наша Селинка на прогулке», — написал Иосиф.

Поклонники восхитились тем, как выглядит Селин. Многие посчитали, что она похожа на бабушку. «Какая сладость», «Какая прелесть, ваша внучечка», «Селинка-малинка. Ну такая девочка хорошенькая», «Такая куплена! Вам забава!», «Так она похожа на бабушку», «Красивая безумно», «Ребенок счастлив», «Да, Селин прям модница», «Беззаботная и счастливая», — прокомментировали пост подписчики.

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