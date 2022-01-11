Настольные игры за чаем: Валерия провела вечер с экс-возлюбленной Пригожина и его повзрослевшей дочкой

Лиза Пригожина приехала на каникулы из США. С ней в гости к продюсеру отправилась и мама Лейла Фаттахова.

Валерия является популярной певицей. Она уже почти 18 лет счастлива в браке с Иосифом Пригожиным. У них нет общих детей, но каждый из супругов любит как родных наследников второй половинки от прошлых отношений. У артистки есть сыновья Артемий и Арсений, а также дочка Анна.

А вот Пригожин был в браке с Еленой Солоковой, подарившей ему Дмитрия и Данаю. От фактического брака с Лейлой Фаттаховой у него есть дочка Елизавета.

В последнее время Валерия почти все время была на съемках. Но накануне Нового года она увиделась с Елизаветой, которая приехала из США. Певица очень удивилась и обрадовалась, так как тепло общается с падчерицей.

А вот 11 января артистка поделилась кадрами, как провела вечер не только с дочкой Пригожина, которой скоро исполнился 23 года, но и с Лейлой. Они устроили чаепитие за настольной игрой Scrabble.

Примечательно, что Лиза очень похожа на свою маму. У них темные волосы и яркие черты лица. Но поклонники посчитали, что она также похожа на папу.

«Что наша жизнь? Игра», — написала Валерия.

Поклонники одарили их комплиментами. «У нас тоже домашние батлы!» — заявила Екатерина Стриженова. «Доченька на Йосифа похожа, такая хорошенькая», «У вас хорошая дружная семья!», «Что то невероятное. Валерия, вы такая умница, проводить время вместе с бывшей женой своего мужа, это дорогого стоит», — прокомментировали пост подписчики.

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