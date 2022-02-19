Дача в Мамонтовке, квартира в Долгопрудном: какое наследство оставил Борис Невзоров своим детям

Актер Борис Невзоров не оставил своим детям слишком большого наследства. Известно, что свою большую квартиру в центре Москвы, купленную когда-то на свои кровные, он продал после скандала с бывшей женой Аллой Пановой.

После расставания она стала требовать половину имущества. В итоге от квартиры он избавился, а деньги поделил с Пановой пополам.

Известно, что у актера осталась дача в Мамонтовке – это Микрорайон города Пушкино Московской области. Кроме того, есть двухкомнатная квартира в Долгопрудном, где он последние годы жил со своей гражданской женой бухгалтером Еленой Хрипуновой и дочкой Настей.

Отметим, что с сыном актер много лет не общался. Денис вместе с первой женой Невзорова давно живет в Лондоне. Дочь Полина от второго брака стала врачом-отоларингологом. У нее своя семья.

Напомним, что Борис Невзоров умер от коронавируса. У него трое официальных детей от разных жен. Кроме того, как сам отмечал актер, есть несколько внебрачных наследников. Их он не раз благодарил, что они не ходят по ток-шоу и не рассказывают о родстве с ним, сообщает eg.ru.

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