Как сделать макияж к 23 февраля
Видео
Самые модные брюки 2022 года
Видео

«Серьезная потеря»: Кабо рассказала о последних днях жизни Невзорова

Борис Невзоров умер в возрасте 72 лет 18 февраля.

«Серьезная потеря»: Кабо рассказала о последних днях жизни Невзорова
Борис Невзоров. Фото: Global Look Press

Народный артист России Борис Невзоров умер 18 февраля. Ему было 72 года. Причиной смерти стал коронавирус. Об этом сообщила директор Малого театра, где служил Невзоров, Тамара Михайлова.

Смерть Невзорова для всех стала полной неожиданностью. До последнего он снимался в кино и выходил на сцену. Актриса Ольга Кабо отметила, что актер выглядел здоровым.

Ольга Кабо
Ольга Кабо. Фото: Global Look Press

«Ничего не предвещало беды. Он был в форме такой творческой, актерской. Конечно же, соболезнования семье. Я думаю, это такая очень серьезная потеря для театрального мира и для кинематографа, потому что он был действительно очень серьезным артистом», —цитирует Кабо «Пятый канал».

Напомним, что у Невзорова осталась двухлетняя дочь от молодой жены. Также у актера есть двое взрослых детей.

О дате и времени похорон будет известно позже.

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.

Тэги

Борис НевзоровБорис Невзоров последние новостиНевзоров новостиОльга КабоУмер Борис Невзоров