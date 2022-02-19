«Серьезная потеря»: Кабо рассказала о последних днях жизни Невзорова

Народный артист России Борис Невзоров умер 18 февраля. Ему было 72 года. Причиной смерти стал коронавирус. Об этом сообщила директор Малого театра, где служил Невзоров, Тамара Михайлова.

Смерть Невзорова для всех стала полной неожиданностью. До последнего он снимался в кино и выходил на сцену. Актриса Ольга Кабо отметила, что актер выглядел здоровым.

«Ничего не предвещало беды. Он был в форме такой творческой, актерской. Конечно же, соболезнования семье. Я думаю, это такая очень серьезная потеря для театрального мира и для кинематографа, потому что он был действительно очень серьезным артистом», —цитирует Кабо «Пятый канал».

Напомним, что у Невзорова осталась двухлетняя дочь от молодой жены. Также у актера есть двое взрослых детей.

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О дате и времени похорон будет известно позже.

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