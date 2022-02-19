Бухгалтер в театре, младше на 25 лет, долго не могла родить: кто такая последняя любовь Невзорова

Актер Борис Невзоров, который умер от коронавируса в возрасте 72 лет, в последние годы своей жизни жил с бухгалтером Еленой Хрипуновой.

Их знакомство состоялось в Малом театре, где долгие годы служил актер. Елена, которая младше Бориса Невзорова на 25 лет, трудилась бухгалтером, когда на нее обратил внимание известный артист. Дружба быстро переросла в любовь.

Актер не раз отмечал, что разница в возрасте для него не играет никакой роли. В итоге Елена Хрипунова забеременела от Бориса Невзорова. Дочь Настя появилась на свет в декабре 2020 года.

Борис Невзоров еще во время беременности гражданской жены был уверен, что у них на свет появится именно дочка. Такие выводы он делал из формы живота возлюбленной. Время показало, что он был прав.

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Также актер говорил, что карантин провел на даче с Хрипуновой. Сама бухгалтер отмечала, что очень рада их общему ребенку. До этого она несколько лет безуспешно пыталась забеременеть от Невзорова.

«В нашем Малом театре актеров поддерживают: все пять месяцев, что не работали, зарплату мы получали. А на даче хорошо — свежий воздух. И время там провели очень продуктивно». Борис Невзоров

Напомним, что Борис Невзоров официально был женат три раза. В первом браке у актера появился сын, а во втором — дочь. С Еленой Хрипуновой он предпочитал жить в гражданском браке, сообщает eg.ru.

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