Стала известна точная причина смерти Бориса Невзорова

Народный артист России Борис Невзоров умер 18 февраля на 73 году жизни. У него остались трое детей и молодая жена. До последнего звезда сериала «Дальнобойщики» выходил на сцену и снимался в кино, был полон сил и энергии. Об отмене спектаклей с его участием стало известно буквально за несколько часов до кончины.

Причину смерти озвучила директор Малого театра, где служил Невзоров, Тамара Михайлова.

больше по теме Умер Борис Невзоров Известному артисту Борису Невзорову было 72 года.

Добавим, что два года назад бухгалтер Елена Хрипунова родила актеру дочку Настю. Всего у Невзорова трое детей от разных браков.

О месте и дате прощания с артистом будет известно позже.

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