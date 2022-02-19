Стала известна точная причина смерти Бориса Невзорова

Народный артист России Борис Невзоров умер 18 февраля на 73 году жизни. У него остались трое детей и молодая жена. До последнего звезда сериала «Дальнобойщики» выходил на сцену и снимался в кино, был полон сил и энергии. Об отмене спектаклей с его участием стало известно буквально за несколько часов до кончины.
Причину смерти озвучила директор Малого театра, где служил Невзоров, Тамара Михайлова.
«Умер, ковид», — сказала Михайлова «Пятому каналу».
Добавим, что два года назад бухгалтер Елена Хрипунова родила актеру дочку Настю. Всего у Невзорова трое детей от разных браков.
О месте и дате прощания с артистом будет известно позже.
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