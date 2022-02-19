«Сколько медалей стране принесла»: Ягудин преклонился перед Тутберидзе после Олимпиады в Пекине

Олимпийские игры в Пекине для тренера фигуристов Этери Тутберидзе и ее подопечных подошли к концу. Обошлось не без скандалов: главная надежда страны, 15-летняя Камила Валиева была обвинена в употреблении допинга – в ее пробе за декабрь 2021 года обнаружили запрещенное лекарство.

На саму Тутберидзе посыпались проклятия и обвинения, в Сети развернулась травля под хэштегом «позор Тутберидзе».

Когда нервы немного успокоились, Алексей Ягудин высказался по поводу произошедшего. Олимпийский чемпион присутствовал на стадионе в Пекине, откуда комментировал для Первого канала соревнования фигуристов. Он преклонился перед заслугами тренера Тутберидзе и ее подопечных.

«Восхищаюсь Этери Георгиевной и ее командой в лице Даниила Глейхенгауза и Сергея Дудакова. Тутберидзе — феноменальный тренер. Этери Георгиевна не очень любит много говорить, и я тоже не буду. Я просто хотел бы отправить любого, кто считает, что Тутберидзе что-то делает не так на страницу ее Wikipedia и посчитать, сколько медалей стране принесла Этери Георгиевна.

Из Пекина подопечные Тутберидзе тоже вернулись с медалями. Анна Щербакова стала победительницей в личном турнире, Александра Трусова – вице-чемпионкой. Камила Валиева заняла четвертое место, допустив несколько падений в произвольной программе.

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