Кино на втором месте! Муцениеце призналась, на чем зарабатывает больше всего

Для актеров их профессия в строке доходов постепенно отходит на второй пан.

Актриса Агата Муцениеце на YouTube-проекте «Инвестерика» раскрыла статьи своих доходов. По словам звезды «Закрытой школы», основная профессия вовсе не является базовым источником ее денег.

«Основной доход все-таки приносит реклама, соцсети, просто реклама. На втором месте — кино», — сказала Агата Муцениеце.

За один съемочный день ей платят 100 тысяч рублей, за один рекламный пост в Instagram — 300 тысяч, stories — 200 тысяч, одна интеграция на канале YouTube — 500 тысяч, говорила экс-жена Павла Прилучного на YouTube-канале SharesPro.

В настоящий момент артистка снимается в сериале под названием «Дикая республика», где Агата играет психолога, отправившегося в горы с трудными подростками. Часть кадров была сделана в Москве, и в скором времени она должна поехать со съемочной группой покорять настоящие вершины.

Несмотря на то что актерство не стоит на первом месте по заработкам, Агата Муцениеце призналась, что у нее буквально начинается ломка, если она долго не снимается.

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