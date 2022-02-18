Бузова в «драной» юбке и хитовых челси вслед за Муцениеце поддержала челлендж «танцы вприсядку»

Также не отказались от тиктокерского тренда Медведева и Пынзарь.

Российские звезды решили поддержать тиктокерский тренд «танцев вприсядку». Его сюжет прост до невероятности: под одну и ту же музыку нужно неожиданно приседать в самых различных местах.

О том, как отметились со своими вайнами актриса Агата Муцениеце и фигуристка Евгения Медведева, мы писали ранее. Теперь очередь дошла до звезд шоу «Дом-2». Его бывшая ведущая Ольга Бузова в «драной» юбке и хитовых ботинках челси станцевала с приседанием в Лимпопо, где занята на съемках проекта ТНТ «Звезды в Африке».

А нынешняя ведущая «Дома-2» Дарья Пынзарь зажгла в Турции с мужем Сергеем и сыновьями. Напомним, знаменитость давно живет в Аланье, приезжая в Москву лишь на съемки проекта.

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