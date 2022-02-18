Естественность в тренде: Орбакайте вслед за Брежневой показала свой маникюр в натуральном стиле

Канул в лету тренд на длинные и яркие наращенные ногти с рисунками, стразами и прочими бьюти-хитростями. Российские звезды одна за другой отказываются от этой напыщенной красоты и делают ставку на естественность.

Ранее о своем маникюре рассказала Вера Брежнева — она уже давно отказалась от цветного покрытия и длины. И просто наносит прозрачный укрепляющий лак на обработанные мастером ногти.

Певица Кристина Орбакайте тоже поняла прелесть натуральности и сделала нюдовое покрытие на коротеньких ноготочках. Звезда пришла в восторг от своего преображения и выложила в Instagram фото со свеженьким маникюрчиком. И все-таки девочки — такие девочки!

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