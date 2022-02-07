«Зачем такой старый муж?»: Брежнева наконец-то ответила на вопрос, который волновал многих поклонников

Вере Брежневой на днях исполнилось 40 лет. Для кого-то это впечатляющий возраст, для кого-то — нет. Но на фоне своего 58-летнего мужа певица явно выглядит юной. Ведь, по сути, она ему в дочери годится. Тем не менее сердцу не прикажешь, да и люди выстраивают свои отношения так, как им душа велит, а не стереотипы общества.

После торжества Вера Брежнева опубликовала в личном блоге много романтичных кадров с супругом, однако восприняли их далеко не все с восторгом и пониманием. В очередной раз певице задали поклонники бестактный вопрос: «Зачем такой старый муж?»

Артистка заметила, что эти слова некорректны и посоветовала найти вопрошающей своего мужчину, который бы нравился именно ей, а не окружающим людям.

«Когда есть основа — любовь и желание быть с партнером, вместе созидать, вместе идти вперед, вместе развиваться, то в отношениях возраст точно не играет роли», — заметила Брежнева.

Она сказала, что ее ценности и принципы полностью совпадают с Меладзе. И у них обоих есть желание работать над отношениями, двигаться вперед. При этом знаменитость признала, что и их пара не идеальна, бывают «трещинки, шероховатости и скользкие участки».

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