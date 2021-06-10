«Как теперь с этим жить?»: Нюша похвасталась трендовым маникюром-копьями в ультрамариновом тоне

Певица Нюша сделала маникюр-копья необычного ультрамаринового цвета, покрыв его дополнительно перламутром. Показав ногти фолловерам в личном блоге, она задалась вопросом: «Как теперь с этим жить?» — и засмеялась.

Действительно, с такими ногтями трудно не только вести домашнее хозяйство, но даже просто одеваться, делать укладку и макияж. Впрочем, наверняка у звезды есть помощники, которые решат ее маленькую проблему.

Отметим, что ранее с модным маникюром в зеленом оттенке отметилась Ксения Бородина. Этот тон крайне популярен в этом сезоне, вирусным образом заполнив гардеробы модниц и их аксессуарные группы.

Смотрите также