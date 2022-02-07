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«Полгода, как сняла гель-лак»: какой маникюр делает Вера Брежнева

Певица может себе позволить многое, но предпочитает образы, близкие к натуральным.

«Полгода, как сняла гель-лак»: какой маникюр делает Вера Брежнева
Вера Брежнева. Фото: Global look press

Вера Брежнева пообщалась со своим поклонниками в режиме онлайн, делясь личными бьюти-секретами. Звезда рассказала, что очень редко делает укладки и даже расчесывается не каждый день.

После окрашивания волос она просит парикмахера просто посушить волосы. А потом не расчесывает их до нового мытья головы. Ей нравится, когда локоны выглядят естественно.

Того же самого принципа она придерживается в маникюре.

«Полгода, как сняла гель-лак. Делаю только аппаратный маникюр с лечебным покрытием. Почему? Не знаю. Просто так!» — поведала Вера Брежнева.

Знаменитость показала фото со своим маникюром, который выглядел очень естественно и деликатно.

Маникюр Веры Брежневой. Фото: instagram.com/ververa/

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