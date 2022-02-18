«Не вам учить выдающегося тренера манерам»: Жулин жестко ответил главе МОК Баху после его наезда на Тутберидзе

Известный фигурист и тренер по фигурному катанию Александр Жулин написал открытое обращение к председателю МОК Томасу Баху.

На своей страничке в Instagram Александр Жулин, в частности, встал на защиту тренера Камилы Валиевой Этери Тутберидзе.

«Мне очень удивительна ваша реакция на поведение российского тренера Этери Тутберидзе после проката произвольной программы ее ученицы Камиллы Валиевой. Вы пишете, что вы переживали за Камилу весь прокат, а реакция тренера была очень жесткой», — написал Александр Жулин.

Тренер добавил, что Этери Тутберидзе, воспитавшей четырех олимпийских чемпионок, лучше знать, как и что говорить своим ученицам после выступлений.

«С позиции мужчины вы вели себя, на мой взгляд, жестоко и некорректно. По меньшей мере не вам учить выдающегося тренера манерам», — поставил Жулин Баха на место.

Он обратился в главе МОК с просьбой повлиять на ситуацию с запрещенными в спорте препаратами. Кроме этого, Александр Жулин рассказал о плохой, с его точки зрения, организации Олимпиады.

«У меня ощущения были такие, что я нахожусь на войне вместо праздника. Причем с ужасной едой и житьем в полутора часах езды от отеля на каток», — добавил Александр Жулин.

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