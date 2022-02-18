«Спасибо, девочки!»: Тарасова прокомментировала выступления Щербаковой и Трусовой на Олимпиаде

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова высказалась о победе наших фигуристок в Пекине.

Прославленный тренер Татьяна Тарасова на своей страничке в Instagram публично высказалась о выступлении наших фигуристок Анны Щербаковой и Александры Трусовой на Олимпиаде в Пекине.

Она поблагодарила спортсменок за блестящий прокат и завоеванные золотую и серебряную медали.

«Спасибо, девочки, за то, что вы выиграли Олимпийские игры! Горжусь вами!» — написала Татьяна Тарасова в микроблоге.

Пост заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова сопроводила снимками, на которых по одной запечатлены Анна Щербакова, Александра Трусова и Камила Валиева. Первая завоевала «золото» Олимпиады, вторая — «серебро», а третья не выдержала прессинга, допустила ошибки в произвольной программе и стала лишь четвертой.

Татьяна Тарасова решила поддержать Камилу Валиеву, разместив и ее фото.

Напомним, ранее Тарасова заявила о том, что Камилу Валиеву «били и убили».

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