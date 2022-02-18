«Это Карлсон?»: Анна Михалкова покрасилась в рыжий цвет и изменила прическу, поразив видом публику

Актриса не в восторге от своего нового образа, но готова терпеть его в угоду профессии.

Актерам всю жизнь приходится менять образы, преображаясь в новых героев, но далеко не всегда для этого они идут на кардинальные меры. Ведь современные парикмахерские технологии могут творить настоящие чудеса. Но порой, ради большей естественности, режиссеры и артисты принимают решение менять имидж и в жизни.

Анна Михалкова как раз решилась на такой шаг, изменив прическу и цвет волос ради новой роли. Результат труда стилистов и парикмахеров она показала в личном блоге,

«Знакомьтесь, Анна и ее новый цвет. Цвет волос персонажа Анны для фильма Анны Меликян «Чувства Анны» в исполнении Анны Михалковой», — подписала фото звезда.

Ее родная сестра Надежда Михалкова и поклонники были настолько удивлены виду артистки, что подумали, будто это парик. Знаменитость заверила — это настоящие волосы.

«Надеюсь, всего на пару месяцев», — сказала Анна.

Она не скрыла, что в таком образе она совсем не в восторге от себя. Кроме того, некоторые фолловеры подлили масла в огонь.

«Мне одной показалось, что это Карлсон?», «А-ля Карлсон. Повернуться, а там пропеллер», — написали они.

Тем не менее преданные почитатели дочери Никиты Михалкова сошлись во мнении, что их любимица хороша всегда!

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