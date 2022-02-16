Утонченная красота: как выглядит и чем занимается внучка Никиты Михалкова и Анастасии Вертинской

В непродолжительном браке Никиты Михалкова и Анастасии Вертинской родился сын Степан, который пошел по стопам отца и стал режиссером.

29 лет назад в семье Степана и манекенщицы Аллы Сиваковой родилась дочь Александра. Она росла очень способной и уже в 15 лет окончила школу экстерном. А дальше были исторический факультет МГУ и художественный институт.

При всем этом Александра запросто могла стать моделью или актрисой, ведь от знаменитых родственников она унаследовала утонченную красоту.

Снимок Александры в «Инстаграме» вызвал бурю эмоций у фолловеров.

«Какая красивая! Сразу чувствуется, — гены! Невероятная красота», — писали пользователи Сети.

Добавим, что в личной жизни 29-летней Александры все хорошо. Она вышла замуж за актера Петра Скворцова, которому родила двоих детей. Звездная наследница пишет картины, которые пользуются популярностью среди ценителей искусства. Об этом пишет tvcenter.ru.

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