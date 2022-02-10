Надежда Михалкова о воспитании детей: «Они взрослеют, а я, наоборот, молодею»

В новом интервью актриса и режиссер Надежда Михалкова поделилась, что после рождения первого ребенка у нее появился страх, что сниматься больше не позовут. Звездная мама была в растерянности и не понимала, где теперь ее место в жизни.

Со вторым ребенком уже было не до философии. Ему нужен был особый уход, и артистка справилась как с работой, так и с материнством.

Сегодня 35-летняя Михалкова признается, что дети изменили ее.

«Они, чем взрослее становятся, тем меньше пространства у меня остается. Мне кажется, что они взрослеют, а я, наоборот, молодею, уменьшаюсь, иногда Нина меня учит говорить «нет» и уметь постоять за себя, — поделилась Надежда с журналом Vogue. — Мне еще нужно перестроиться, свыкнуться с мыслью, что они уже не маленькие. Восьмилетний Ванюша еще сойдет за маленького, а Нина в свои десять уже на все двенадцать или пятнадцать тянет. И я сама пока не понимаю, откуда в квартире эта девушка, которая претендует на организацию быта и роль хозяйки».

Михалкова добавила, что в прошедшие годы пыталась быть продвинутым и либеральным родителем, чтобы между ее интересами и интересами детей не было пропасти. Однако она все равно сталкивается с тем, что у дочери есть какие-то кумиры, о которых мама ничего не знает.

Актриса просит наследницу включать ей свой музыкальный плейлист в машине, чтобы понимать, какой музыкой увлечен ребенок.

«Просто я хочу быть в курсе того, что интересует моих детей. Но все, что я вижу, рассчитано на какой-то быстрый успех или фидбэк. Я даже не успеваю запоминать имена, потому что их тут же сменяют новые, — говорит звезда. — Сама я сторонник ремесла. Это не просто про способность блеснуть талантом, это про умение его развивать. Потому что даже если таланта было много, можно просто разом выплеснуть все ведро и остаться ни с чем. Поэтому очень важна база. И поэтому я бесконечно спорю с детьми о важности образования».

Михалкова учит детей, как важно уметь организовать самого себя. И тому, что медленный путь к успеху — это залог медленного спуска с вершины, когда успех закончится.

«По мне, должен сохраняться некий баланс между правилами, которые передаются из поколения в поколение, вроде того же уважения к старшим, и современным подходом. Наше поколение старается привить детям максимальную свободу, но часто все заканчивается тем, что «я хочу быть для своего ребенка другом». Но ты либо родитель, либо друг. Я хочу быть мамой, которой дети доверяют», — призналась актриса.

Напомним, что Надежда Михалкова родила в браке с режиссером Резо Гигинеишвили дочь Нину и сына Ивана. В 2017 году звезды развелись.

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