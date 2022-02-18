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«Мама…»: сын Ильи Авербуха публично обратился к своей матери Ирине Лобачевой и показал ее фото

Мартин Авербух тепло поздравил Ирину Лобачеву с днем рождения.

«Мама…»: сын Ильи Авербуха публично обратился к своей матери Ирине Лобачевой и показал ее фото
Илья Авербух с сыном Мартином. Фото: instagram.com/martin_averbukh/

Сын прославленной пары фигуристов Ильи Авербуха и Ирины Лобачевой Мартин уже давно живет с семьей своего отца. Но юноша не забывает о маме и регулярно поздравляет ее с праздниками.

Восемнадцатого февраля у Ирины Лобачевой день рождения, ей исполнилось 48 лет.

В честь этого события Мартин Авербух разместил в сторис микроблога архивный снимок мамы Ирины Лобачевой.

«Мама, с днем рождения», — лаконично поздравил он родительницу.

В кадре Ирина Лобачева предстала цветущей молодой женщиной. Спортсменка облачена в кожаную куртку с бахромой и светлые брюки бежевого оттенка.

Бывшая жена Ильи Авербуха Ирина Лобачева
Бывшая жена Ильи Авербуха Ирина Лобачева. Фото: instagram.com/martin_averbukh/

Напомним, в браке с Ириной Лобачевой Илья Авербух прожил больше шестнадцати лет. Когда сыну пары Мартину исполнилось три с половиной года, родители мальчика расстались.

В первое время после развода Мартин жил с мамой, а затем переехал к отцу. У него прекрасные отношения с молодой мачехой Лизой Арзамасовой и младшим братом Левушкой.

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