Рухнувший брак с Авербухом и любовь к единственному сыну: как годы спустя выглядит Ирина Лобачева

48-летняя фигуристка — редкий гость на ТВ. Она не общается с прессой и по меркам нынешнего времени ведет практически затворнический образ жизни.

О жизни 48-летней Ирины Лобачевой известно немного. После брака с хореографом Ильей Авербухом фигуристка ушла в тень. Если экс-возлюбленный спортсменки ставит уникальные ледовые шоу, придумывает новые проекты и блистает на Первом канале с «Ледниковым периодом», гастролирует по городам и весям с масштабными постановками, то его бывшая жена, можно сказать, стала затворницей.

Супруги развелись еще в ноябре 2007 года. На тот момент у них уже был общий сын Мартин, но даже появление первенца не смогло спасти их брак. Что стало причиной? Бытовые неурядицы, расхождение во взглядах и характерах — это уже не так важно.

Далее у фигуристки были продолжительные романы. Но каждые отношения прерывались по тем или иным причинам. А вскоре стало известно, что и сын Лобачевой решил поселиться у отца. При этом Мартин очень трепетно относится к своей маме.

Такой Ирина Лобачева была в браке с Ильей Авербухом в начале 2000-х. Очаровательная блондинка с ослепительной улыбкой так и сияла в объятиях любимого мужчины.

Спустя годы фигуристка несильно изменилась внешне. Она все еще привлекательна. Лобачевой всего 48 лет. Спортсменка — молодая и красивая женщина.

Вот только испытания судьбы отразились на ее некогда прекрасном лице: в уголках глаз пролегли мимические морщинки, лоб «исчеркан» бороздами от долгих дум и переживаний, взгляд уже не такой озорной и веселый, как в юные года.

И все-таки, Ирину Лобачеву сложно критиковать там, где речь заходит о внешности. Ею все еще хочется любоваться и восхищаться.

Давая редкое интервью Лере Кудрявцевой в студии ток-шоу «Секрет на миллион», Ирина Лобачева признавалась, что может и нечасто видит сына (У Мартина не всегда находится возможность навестить маму, — Прим. ред.), но она сильно его любит. Ведь 17-летний юноша ее единственный сын, родная кровинушка.

Кстати, Мартин прекрасно поладил со своей молодой мачехой Лизой Арзамасовой. Актриса из ситкома «Папины дочки» подарила Илье Авербуху сынишку Левушку.

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.