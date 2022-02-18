«Мои любимые»: Оксана Ряска облачила маленького сына в модные кроссовки для прогулки

Экс-участница «Дома-2» Оксана Ряска накануне отметила свое 33-летие. За несколько месяцев до этого она впервые стала мамой.

Оксана Ряска наслаждается своим новым статусом и растворяется в любви к грудному сыну Семену.

Периодически она показывает малыша подписчикам микроблога, но пока старается прятать лицо ребенка.

На этот раз Оксана Ряска поделилась снимком, который сделала во время прогулки. На променад она вышла с Семеном и домашним питомцем – огромным псом. В кадре видны только ножки малыша, обутые в модные кроссовки белого цвета.

«Мои любимые разбойники», — подписала Оксана Ряска кадр.

Напомним, сына Оксана Ряска родила в июле прошлого года в Америке, куда уехала сразу после ухода из «Дома-2».

Новость о том, что она стала мамой, Оксана Ряска держала в секрете полгода. Только в конце декабря Оксана Ряска рассказала подписчикам, что у нее есть сын.

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