«Мое счастье 2021 года»: Оксана Ряска из «Дома-2» впервые стала мамой и показала сына

Бывшая участница реалити-шоу Оксана Ряска полгода скрывала от поклонников столь замечательный факт. Малыш появился на свет в США.

Бывшая участница «Дома-2» Оксана Ряска в самом начале года поделилась роскошной новостью с подписчиками.

Оксана Ряска разместила в сторис микроблога фото, на котором запечатлена с младенцем на руках, сообщив, что стала мамой.

«Мое счастье 2021 года», — подписала она кадр.

Примечательно, что Оксана Ряска целых полгода скрывала ото всех столь прекрасное событие, как рождение сына.

А чтобы никто не сомневался, что ребенок ее, Оксана Ряска разместила в микроблоге еще и фото с животиком. В кадре она предстала в купальнике, сидящей на пляже у океана.

«Прощай 2021. Ты самый главный год в моей жизни, ведь именно ты принес мне замечательного сына! И да-да, это мой сын и я его мама 24/7 и горжусь этим. Спасибо жизнь за такие чувства. Теперь я мама. 15.07.2021. А теперь встречаемся с 2022 и дальше будет лучше. Всех с Новым годом», — написала Оксана Ряска в микроблоге.

Напомним, Оксана Ряска пару лет назад переехала жить в Америку, именно там она встретила любимого мужчину, от которого и родила сына. Имени малыша Оксана Ряска пока не сообщила.

Смотрите также

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.