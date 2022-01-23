«Наш зайчик»: Оксана Ряска нарядила сына в красный комбинезон с капюшоном и опушкой для прогулки по Нью-Джерси

Бывшей участнице «Дома-2» Оксане Ряске в феврале исполнится 33 года. Сейчас в ее жизни наступил самый счастливый период.

Летом прошлого года Оксана Ряска впервые стала мамой. В Америке она родила сына и в эти дни наслаждается материнством. Общение с полугодовалым наследником доставляет Оксане Ряске истинное удовольствие.

Экс-участница «Дома-2» с радостью нянчится с малышом и периодически делится снимками и видео с его участием с подписчиками. Правда, Оксана Ряска пока не готова показать лицо сына, так что кроха появляется в микроблоге мамы, исключительно развернутый к камере спиной.

На этот раз Оксана Ряска поделилась снимком с сыном, который был сделан во время прогулки по Нью-Джерси, где со своим возлюбленным живет Ряска.

«Наш зайчик», — подписала фото Оксана Ряска.

В кадре молодая мама держит малыша на руках. Для зимней прогулки Оксана Ряска облачила сына в комбинезон красного оттенка с капюшоном и меховой опушкой.

Смотрите также

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.