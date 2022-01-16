«Нашему счастью шесть месяцев»: Оксана Ряска из «Дома-2» показала подросшего сына

Бывшая участница «Дома-2» Оксана Ряска три года назад переехала жить в Америку. В этой стране она встретила любимого мужчину и стала мамой.
Оксана Ряска признается, что сейчас чувствует себя абсолютно счастливым человеком. Накануне ее сынишке исполнилось полгодика.
По этому случаю Оксана Ряска поделилась фото малыша в сторис микроблога. В кадре сын экс-участницы «Дома-2» запечатлен лежащим на животике на детском коврике.
«Нашему счастью шесть месяцев. Радуй своих родителей. Наш мальчик, любим тебя бесконечно. В твоих глазах можно просто утонуть. Они бесценны для твоих родителей. В 9:52 после полудня ты появился на свет полгода назад», — написала в микроблоге Оксана Ряска.
Напомним, новость о том, что она стала мамой, Оксана Ряска поделилась с подписчиками в конце 2021 года, подводя его итоги.
До этого почти полгода она держала в секрете столь прекрасное обстоятельство, как беременность и начало материнства.
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